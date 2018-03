Bad Kreuznach – Tracewicz, Annelore: Freunde aus den USA im Flugzeug

Im September des Jahres 2001 hatte ich Besuch von Freunden aus der Nähe von Boston, die eigentlich erst am 15. September wieder zurück fliegen wollten. Da meine Freundin gesundheitliche Probleme hatte (eine OP war bereits vorgesehen), buchten sie den Rückflug um auf den 11. September.

Morgens früh war Abflug in Frankfurt. Ich persönlich habe gearbeitet und bekam gegen Mittag von meinem Chef Nachricht, dass ich mal schnell zum Fernsehen gehen solle, da in Amerika ein Unglück passiert sei. Es war für mich unfassbar, was ich da sah, und meine Gedanken gingen sofort zu meinen Freunden. Kommen sie wieder nach Frankfurt zurück oder waren sie schon zu weit geflogen? An normales Arbeiten war nicht mehr zu denken, und ich bat um Urlaub. Zu Hause ging dann das Telefonieren los. Die Verwandtschaft aus Amerika rief an, und keiner konnte Auskunft geben, was weiter geschieht. Zurück kam der Flieger nicht mehr, so dass die Ungewissheit noch anhielt. Der Flughafen Boston war gesperrt. Und wo landet nun das Flugzeug? Die ganze Nacht wurde hin und her telefoniert und erst am nächsten Tag gegen Mittag kam die Nachricht, dass das Flugzeug nach Halifax umgeleitet wurde und die Passagiere dort in einer Notunterkunft ausharren müssen. Da das Handynetz zusammengebrochen war, konnte vorher kein Kontakt stattfinden. Drei Tage haben meine Freunde dort verbracht, bis sie auf vielen Umwegen per Flugzeug und Bus endlich nach Hause kamen.