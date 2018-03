Bad Kreuznach – Schmitt, Wolfgang: „Tränenreicher Tag“

Diesen tag kann ich wirklich nicht vergessen. Freuden- und Trauertränen an einem tag, dass ist wohlselten, zumindest bei mir.

Diesen Tag kann ich wirklich nicht vergessen. Freuden- und Trauertränen an einem Tag, dass ist wohl selten, zumindest bei mir.

Von vorne. Wir, meine Frau und ich, hatten 4 Tage Kaiserstuhl in Baden-Württemberg gebucht. Am 10. September 2001 gings los. Am nächsten Tag der erste Ausflug. An dieser Stelle sollte ich kurz erwähnen, dass ich seit inzwischen 40 Jahren Hobbygärtner bin. Es ging also ins Elsass über diverse kleine Orte bis nach Collmar und zurück. In Egoisheim gab es in der Mitte des Ortes ein Augenschmaus, den ich nie vergessen werde. Blumen und Pflanzen – da kommt keine Gartenschau mit – haben mich spontan zu Tränen gerührt. So einen Anblick vergisst du als Gärtner niemals mehr. Der Abend nahte, zurück nach Hause. Lassen Sie mich hier festhalten, dass wir wegen Frequenzstörungen nur Kassetten abspielten. Von dem Anschlag haben wir von unserem Vermieter erfahren. Als wir dann die Bilder im Fernsehen sahen, waren sie wieder da diese Tränen – auf die Art hätte ich gerne verzichtet. Freud und Leid an einem Tag – eine Seltenheit, oder?