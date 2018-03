Bad Kreuznach – Lippert, Heinz und Uschi: Urlaub verlängert

Es gibt auch Mitmenschen, die durch die Ereignisse vom 11.September 2001 unfreiwillig zu einem kleinen Vorteil kamen.

Ich war mit meiner Frau 2002 für zwei Wochen in der Dominikanischen Republik im Urlaub und wir hatten für den 08. September den Rückflug gebucht. Jetzt war es so, dass keiner den für den 11. September gebuchten Rückflug wahrnehmen wollte – aus Angst, dass an diesem Tag etwas Ähnliches passieren könnte, und viele haben aus Angst davor umgebucht. Uns wurde daraufhin angeboten, drei Tage kostenfrei länger zu bleiben, wenn wir am 11. September fliegen würden. Da wir der Meinung sind, wenn etwas passieren soll, passiert es sowieso, haben wir das Angebot angenommen und sind so in den Genuss gekommen, unseren Urlaub in diesem super Hotel drei Tage länger zu verbringen, und passiert ist, Gott sei Dank, auch nichts. Das war unser Erlebnis zum Jahrestag des 11. September.