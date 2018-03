Bad Hönningen – Wrane, Fred: "Wir sind umgehend nach Hause gefahren"

Ich kann mich noch genau an diesen Tag erinnern, da ich eigentlich mit der kompletten Familie (Frau und den beiden Kindern) nach Bonn auf die Kirmes in Pützchen fahren wollte.

Wir waren allerdings noch kurz vorher bei unserem Hausarzt, dieser hatte in seinem Wartezimmer das Radio eingeschaltet und ich hörte so nebenbei, dass ein Flugzeug ins WTC geflogen ist. Mein erster Gedanke war "Mein Gott, wie kann man nur so blöd sein, die Türme sind doch nicht zu übersehen."

Ich bin zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen, das es sich um ein Sportflieger handelte.

Auf dem Weg zum Auto kamen wir an einem Radio- und Fernsehgeschäft vorbei und konnten auf den Bildschirmen erkennen, dass es sich um eine größere Geschichte handelte. Da ich selbst schon als Tourist im WTC gewesen bin, war mir recht schnell klar, welches Ausmaß dieser Anschlag nehmen könnte. Nach meinen Informationen lebten, arbeiteten und besuchten bis zu 50000 Menschen täglich die beiden Türme dieses imposanten Bauwerks.

Danach sind wir umgehend nach Hause gefahren und haben das weitere Geschehen zuhause verfolgt. Der Besuch der Kirmes wurde abgeblasen und auch im Jahr darauf sind wir nicht mehr hingefahren, eigentlich bis heute, weil wir immer dieses schreckliche Ereignis im Hinterkopf haben.

Ich habe auf meiner Arbeitsstelle eine Kondolenzliste der RZ ausgelegt und besitze noch heute die Ausgaben der RZ vom 12.09.2001 bis zum 22.09.2011.

Bis heute ist in unserer Familie dieses schreckliche Ereignis unvergessen!

Unsere Solidarität gilt den Opfern dieser Anschläge!