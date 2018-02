Pyeongchang

IOC-Präsident Thomas Bach hat die Arbeit der unabhängigen Prüfkommission nach ihrer Ablehnung einer nachträglichen Olympia-Einladung für 13 russische Athleten und zwei Betreuer gelobt. „Das Gremium hat erneut eine großartige Arbeit geleistet“, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees in Pyeongchang. Trotz der Aufhebung der lebenslangen Olympia-Sperren für die 15 Russen durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS lehnte die Prüfkommission in allen Fällen eine Teilnahme an den Winterspielen in Südkorea ab. Die Athleten wurden anonym geprüft.