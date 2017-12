» Auto kracht in SPD-Zentrale - Laut Polizei Suizidversuch

Berlin

In Berlin ist in der Nacht ein Auto in die SPD-Parteizentrale gekracht. Laut Polizei könnte ein Selbstmordversuch dahinter stecken. Die Umstände waren zunächst völlig unklar und sorgten für verschiedene Spekulationen. Später soll der 58-Jährige Fahrer angegeben haben, er habe sich selbst umbringen wollen. Die Polizei ermittelt bislang unter anderem wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Weitere Verletzte gab es nicht.