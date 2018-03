Aurora-Amokläufer verschickte Gewaltfantasien per Post

Der mutmaßliche Amokläufer von Colorado hat seine Mordpläne offenbar per Post an einen Psychiater verschickt. Die Medizin-Fakultät der Universität, wo James Holmes bis vor kurzem studierte, habe ein Paket mit einem Notizbuch voller «erschreckender» Texte und Zeichnungen erhalten.

Amoklauf in Aurora: James Holmes bei seinem ersten Gerichtstermin.

Foto: Rj Sangost – DPA

Das berichteten US-Medien am Donnerstag übereinstimmend. Laut dem Fernsehsender NBC machte der 24-Jährige die Ermittler selbst auf das Beweisstück aufmerksam. Er müsse es vor dem Massaker bei einer «Batman»-Vorführung in einem Kino der Stadt Aurora mit 12 Toten und 58 verletzen aufgegeben haben.

Die Universität wies Berichte zurück, das Paket habe tagelang unbeachtet in der Poststelle gelegen. Es sei erst am Montag nach der Tat eingegangen und sofort der Polizei übergeben worden, hieß es am späten Mittwochabend (Ortszeit) in einer Mitteilung. Nach dem Fund sei das Gebäude evakuiert worden, damit die Bombenentschärfer der Polizei die Lieferung hätten untersuchen können. Genaue Angaben über den Inhalt wurden nicht bekannt, auch weil der mit dem Fall befasste Richter den Behörden striktes Stillschweigen über die Ermittlungen auferlegt hat. Der Sender Fox News berichtete indes, der Spiralblock stecke «voller Details, wie er Menschen töten wollte».

Derweil hat sich US-Präsident Barack Obama rund eine Woche nach dem Massenmord erstmals persönlich in die neuerliche Debatte über das Waffenrecht eingeschaltet. Bei einem Wahlkampfauftritt in New Orleans (Louisiana) sagte er am Mittwochabend, dass alles getan werden müsse, um Kriminelle und geistig Verwirrte vom Erwerb von Waffen abzuhalten. Gezielt sprach er sich gegen den Verkauf von «Angriffswaffen» aus. «Die (Sturmgewehre) AK-47 gehören in die Hände von Soldaten und nicht in die Hände von Gaunern.» Er glaube aber auch, dass die Verfassung den US-Bürgern das Recht gebe, Waffen zu besitzen. «Das Jagen und Schießen sind Teil einer geschätzten nationalen Tradition», sagte er.

Am Mittwoch wurden nach Berichten lokaler Medien auch die ersten Todesopfer beigesetzt. Zugleich setzte die Polizei ihre Spurensuche in der Wohnung des Verdächtigen sowie am Tatort fort. Holmes sitze weiter in Isolationshaft und werde von Psychologen untersucht. Er trage zum Schutz vor anderen Insassen eine schusssichere Weste, meldete NBC. Aus Justizkreisen wurde berichtet, der 24-Jährige verhalte sich weiterhin sehr seltsam. Auch bei seinem ersten Gerichtstermin am Montag hatte er desorientiert gewirkt. Die offizielle Anklage gegen Holmes soll am Montag erhoben werden.