Moskau

Nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal ist das britische Ultimatum an Russland in der Nacht abgelaufen. Weder aus Moskau noch aus London gab es zunächst Reaktionen. Russland hatte das Ultimatum allerdings bereits zurückgewiesen und im Falle von Sanktionen ebenfalls Konsequenzen angekündigt. Die britische Premierministerin Theresa May hatte Moskau aufgefordert, sich gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zu erklären. Ansonsten drohten Konsequenzen, die May aber nicht näher ausführte.