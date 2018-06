Baikonur

Während der demnächst beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft wird der deutsche Astronaut Alexander Gerst das Public Viewing vermissen. „Eine WM am Boden ist noch einmal ein bisschen schöner“ als im All, sagte der 42-Jährige auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Gerst startet morgen mit dem Russen Sergej Prokopjew und der US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor von Baikonur zur Internationalen Raumstation. Mit dabei sein wird ein WM-Ball.