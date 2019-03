London

Die Ermittlungen zu den rätselhaften Briefbombenfunden an verschiedenen Orten in London gehen heute weiter. Eine Anti-Terror-Einheit prüft, wer die nicht besonders aufwendig gefertigten Sprengsätze verschickt hat und welches Motiv dahinter steht. Medienberichten zufolge trugen mindestens zwei der drei gestern entdeckten Umschläge Briefmarken aus Irland. Verletzt wurde niemand, auch Festnahmen gab es bislang nicht. Die Umschläge waren in der Nähe des London City Airports, des Flughafens Heathrow und am Bahnhof Waterloo gefunden worden.