Terrorverdacht in zwei Bundesländern: Mit einem Großeinsatz ist die Polizei gegen eine Gruppierung mutmaßlicher Islamisten vorgegangen. Ermittler vermuten eine Splittergruppe der Terrormiliz Islamischer Staat oder IS-Sympathisanten.

Düsseldorf/Essen (dpa) - Aus Furcht vor einem Terroranschlag ist die Polizei in zwei Bundesländern gegen eine mutmaßliche Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen.Beamte durchsuchten am Freitag und Samstag Objekte ...