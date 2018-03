Anhausen – Ute Jung: Die Katastrophe ohne Gehörsinn erlebt

September 2001 verbinde ich mit einem sehr persönlichen Schicksal. Wenige Tage vorher war ich aufgrund einer Autoimmunerkrankung innerhalb weniger Tage ertaubt und war stationär in der Uniklinik Mainz untergebracht. Ich konnte nicht mehr hören. An diese neue Situation hatte ich mich in den wenigen Stunden bis zum 11. September nicht gewöhnt.

Den 11. September 2001 verbinde ich mit einem sehr persönlichen Schicksal. Wenige Tage vorher war ich aufgrund einer Autoimmunerkrankung innerhalb weniger Tage ertaubt und war stationär in der Uniklinik Mainz untergebracht. Ich konnte nicht mehr hören. An diese neue Situation hatte ich mich in den wenigen Stunden bis zum 11. September nicht gewöhnt.

Am 11. September 2001 freute ich mich auf den Besuch von meinem Mann und meiner Tochter. Für uns war Tage zuvor schon einmal die Welt fast untergegangen. Wie sehr freute ich mich auf die persönliche Begegnung mit den beiden, denn gemeinsames Telefonieren war nicht mehr möglich. Und ich erinnere mich sehr gut an diesen Nachmittag. Die Zimmertür öffnete sich endlich. Beide, mein Mann und meine Tochter waren sichtlich aufgeregt. Sie redeten schnell, wollten berichten, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Ich konnte aber nicht von den Lippen ablesen, was passiert war. Ein Flugzeug in ein Hochhaus? In New York!

Wir brauchten Papier und Bleistift, damit ich verstehen konnte, was sie mir berichten wollten. Niemand wusste schon exakt genau, was geschehen war. Beide hatten die Nachricht auf der Anreise nach Mainz im Radio gehört. Das Fernsehen musste eingeschaltet werden, um zu schauen, ob es schon aktuelle Berichte gab. Und dann waren sie da, die Bilder. Immer und immer wieder sah ich die brennenden Türme in New York. Ich konnte nicht hören, was gesprochen wurde, es gab kein Untertitel. Und meine Tochter und mein Mann schauten mit großen Augen und hörten konzentriert zu, was berichtet wurde. Sie saßen auf meinem Bett, geschockt, lauschten, wollten selbst nicht reden, um zuhören zu können und nicht zu verpassen, was im Fernsehen von den Reportern berichtet wurde. In diesem Augenblick wurde mir richtig bewusst, dass ich mit der Ertaubung eine sehr bedeutende Fähigkeit verloren hatte.

Ich hörte nichts, sah nur immer die gleichen Bilder, detaillierte Informationen waren mir nicht zugänglich. Und ich sah fast immer nur das Gleiche. Nur bruchstückhaft erfuhr ich, dass es sich um einen Anschlag handelte, dann die Information, dass ein Flugzeug mit Passagieren in ein Hochhaus geflogen war, von weiteren Orten mit Attentaten, dass man nicht wusste, wer die Täter sind, dass Chaos herrschte in New York, in den USA. Ich werde diese Bilder nie vergessen, denn sie waren meine einzige Informationsquelle. Zusätzlich hatte ich Informationen aus nur wenigen Worten, die ich ablesen und den wenigen Sätzen, die man in kurzer Zeit aufschreiben konnte. Als mein Mann und meine Tochter nach Hause mussten, war diese Quellen versiegt. Noch vor dem Frühstück kaufte ich mir am nächsten Morgen alle Tageszeitungen, die es gab. Ich wollte lesen, lesen, lesen, um mitreden zu können. Danke, dass es diese Informationsquelle gibt. Ein Jahr später, am ersten Jahrestag konnte ich mit Innenohr-Prothese wieder hören, anders als man es als Hörender kennt, aber trotzdem so gut, dass ich zu diesem Zeitpunkt wieder Nachrichten einigermaßen gut hören konnte. Untertitel waren damals noch spärlich und ich staunte, was ich alles zu hören bekam. So erlebte ich den 11. September noch einmal neu: wieder aufgeregt und mit völlig anderen Eindrücken.