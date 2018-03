Andernach – Hilland, Heidi: Hat den Schock über den Anschlag in einem Gedicht verarbeitet

Freude und Leid liegen so dicht beieinander. Der 11. September 2001 ist bei mir unauslöschlich eingebrannt.

Es war ein herrlicher Spätsommertag, meine Freundin und ich waren zu einer Modenschau eingeladen. Danach gingen wir noch in das "Café" am Markt. Eine Bekannte von mir kam aufgeregt auf uns zu. Was sie uns jetzt erzählte, ließ mir das Blut in den Adern stocken. Ich wollte es nicht glauben, doch ihre Ausführung über den Hergang des Schecklichen musste stimmen. Ich fuhr direkt nach Hause und schaute TV-Nachrichten.

"Oh Gott im Himmel", dachte ich nur, "wie können Menschen sich sowas ausdenken und in die Tat umsetzen. Noch vor 2 Jahren war ich mit meiner Familie zur Weihnachtszeit in New York. Auch das World Trade Center hatten wir besichtigt. Tränen schossen mir in die Augen, als ich diese Tragödie sah – es tat fast körperlich weh.

Ein Bild wird mich immer begleiten: als die Türme schon brannten, der Qualm zum Himmel stieg, und eine männliche Person hoch oben an einem Fenster um Hilfe und Rettung rief. Er stand so alleine, so verloren, so hoffnungslos – er stürzte sich in die Tiefe. Wenig später fielen die Hochhäuser in sich zusammen. Der Anschlag kostete so vielen Menschen das Leben.

Die folgenden Nächte dürften für die Welt schlaflos gewesen sein, so wie für mich. Dann schreibe ich mir die Qual von der Seele:

"Der Anschlag auf's World Trade Center!" (geschrieben am 11.September 2001)

Der Atem stockt, das Blut gefriert,

der Blick die Kontur des Gegenüber verliert.

Noch stehen sie da, verletzt und wund,

doch schwankend ist der Untergrund.

Der Hilfeschrei verhallt ungehört,

der Feind, er kam und hat bewusst zerstört.

Tränenüberströmt starrt das Augenpaar,

auf soviel Leid, dass es noch niemals sah.

Hilflos ist der Mensch, ja so allein,

niemals mehr sieht er den Sonnenschein.

Staub und Rauch hat alles eingehüllt,

der Wunsch nach Leben sich nicht mehr erfüllt.

Der Hauch des Todes breitet sich aus,

sie fallen ineinander wie ein Kartenhaus.

Wer hat soviel Hass in sich aufgestaut,

dass er die Freiheit so für sich missbraucht.