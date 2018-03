Aalen

Ameisen haben in Baden-Württemberg einen Feueralarm ausgelöst. Der Rauchmelder wurde am Abend in einem Studentenwohnheim in Aalen ausgelöst. Elf Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten daraufhin mit drei Fahrzeugen aus. Einen Brand suchten sie in dem Wohnheim allerdings vergeblich: Wie sich herausstellte, war der Alarm durch Ameisen ausgelöst worden. Die Krabbeltiere waren laut Polizei in den Feuermeldern des Wohnheimes unterwegs – und wurden von den Geräten wohl fälschlicherweise für Rauch gehalten.