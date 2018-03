Altmaier als neuer Umweltminister vereidigt

Peter Altmaier (CDU) hat im Bundestag seinen Amtseid als neuer Bundesumweltminister abgelegt. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) wünschte ihm für das Amt alles Gute, Erfolg, solide Nerven und Gottes Segen. «Das werde ich brauchen können», sagte Altmaier.

Deutschlands neuer Umweltminister Peter Altmaier im Bundestag in Berlin.

Foto: Michael Kappeler – DPA

Die Eidesformel sprach er mit dem Zusatz «So wahr mir Gott helfe». Der 53-Jährige ist der siebente Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Er tritt die Nachfolge von Norbert Röttgen an, der von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der schweren CDU-Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen entlassen worden war. Offiziell ernannt wurde Altmaier am Dienstag von Bundespräsident Joachim Gauck.

Der neue Minister hat das Gelingen der Energiewende und eine bessere Koordinierung bei ihrer Umsetzung zu seinen wichtigsten Aufgaben erklärt. Er will auf Wirtschaft wie Umweltverbände zugehen und strebt einen nationalen Konsens bei der Energiewende an.