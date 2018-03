ADAC warnt vor Staus wegen Herbstferien

Aus unserem Archiv

München

Wegen der Herbstferien in neun Bundesländern warnt der ADAC vor Staus. Vor allem in Richtung der Küsten und zurück, in den Mittelgebirgen und den Alpen bestehe die Gefahr, dass die Autofahrer im dichten Verkehr stecken bleiben, teilte der Autoclub in München mit.