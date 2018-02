» Abdeslam will nicht zum Terrorprozess in Brüssel erscheinen

Brüssel

Der mutmaßliche islamistische Terrorist Salah Abdeslam wird am Donnerstag nicht in seinem Prozess in Brüssel erscheinen. Das teilte der Brüsseler Gerichtspräsident mit. Der Angeklagte habe das Gericht informiert, dass er nicht zur Verhandlung kommen wolle. Der Prozess gegen Abdeslam und einen mutmaßlichen Komplizen wegen eines Feuergefechts mit der Polizei in Brüssel 2016 hatte am Montag begonnen. Abdeslam hatte die Aussage verweigert. Die Brüsseler Staatsanwaltschaft wirft ihm und Komplizen versuchten Polizistenmord vor und fordert für Abdeslam 20 Jahre Haft.