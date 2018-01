» Überschwemmungen und Erdrutsche im Hochschwarzwald

St. Blasien

Starke Regenfälle und Tauwetter haben in der Nacht in der Stadt St. Blasien in Baden-Württemberg für größere Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Das teilte die Polizei mit. Die Häuser eines kompletten Straßenzugs, der überschwemmt sei, seien evakuiert worden. Rund 100 Anwohner seien in eine Turnhalle gebracht worden. Auch im wenige Kilometer entfernten Menzenschwand sei die Lage kritisch. Häuser seien durch Erdrutsche bedroht. Der Pegel des Flusses Alb stehe nur 15 Zentimeter „unter der Marke des Jahrhunderthochwassers im Jahr 2015“, teilte die Polizei mit.