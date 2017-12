Popayán

In Kolumbien sind 77 Soldaten durch einen Blitzschlag verletzt worden. Die Soldaten hatten bei ihrem Hauptquartier in der Stadt Popayán für eine militärische Zeremonie trainiert, als der Blitz nur wenige Meter von ihnen entfernt einschlug, sagte ein Armeesprecher. 15 Soldaten wurden vor Ort behandelt, 62 weitere mussten in Krankenhäuser gebracht werden. „Die Soldaten erlitten Verbrennungen durch den Blitzschlag, und manche hatten auch Probleme mit ihrem Gehör“, sagte Sprecher General Luis Fernando Rojas. Zum Zeitpunkt des Unglücks habe es nicht geregnet.