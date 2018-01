» 20 Buspassagiere in Afghanistan entführt

Kabul

Mutmaßliche Talibankämpfer haben im Westen Afghanistans 20 Passagiere eines Reisebusses entführt. Die Bewaffneten hätten den Bus auf der Fernstraße von Kabul nach Herat in der Provinz Farah gestoppt, teilte ein Mitglied des Provinzrats von Farah mit. Zunächst bekannte sich niemand zu der Entführung. Am 26. Dezember hatten radikalislamische Taliban in der Provinz Gasni fünf Menschen aus einem Fahrzeug geholt und erschossen. Sie haben in verschiedenen Teilen des Landes illegale Kontrollpunkte errichtet.