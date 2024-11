Nach zehn Jahren Bundesliga: Guilavogui zu Leeds United

Leeds (dpa). Der langjährige Bundesliga-Profi Josuha Guilavogui spielt jetzt für den englischen Traditionsclub Leeds United. Das Team des deutschen Trainers Daniel Farke gab die Verpflichtung des 34 Jahre alten Franzosen bekannt und möchte mit ihm den Wiederaufstieg in die Premier League schaffen.

«Ich habe noch nie in England gespielt. Für mich als Fußballspieler ist das eine wirklich tolle Erfahrung», sagte Guilavogui, der in der Bundesliga neun Jahre für den VfL Wolfsburg und in der vergangenen Saison noch einmal neun Monate für den FSV Mainz 05 spielte. Leeds sei «ein historischer Club» und deshalb für ihn «eine wundervolle Gelegenheit».

Der siebenmalige französische Nationalspieler war seit Sommer vereinslos und unterschrieb bei dem Aufstiegsfavoriten der zweiten englischen Liga einen bis Saisonende gültigen Vertrag. Für Leeds spielen bereits vier andere ehemalige Bundesliga- und Zweitliga-Profis: Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach), Ilia Gruev (Werder Bremen), Brenden Aaronson (Union Berlin) sowie Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf).