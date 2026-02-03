Aleksander Aamodt Kilde kann seine Comeback-Saison nicht mit einem Olympia-Start krönen. Der Norweger fühlt sich mental und physisch nicht bereit für die Winterspiele.

Bormio (dpa) – Der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde wird auf einen Start bei den Olympischen Winterspielen in Italien verzichten. Das teilte der 33-Jährige wenige Tage vor der Eröffnung des Saisonhöhepunkts am kommenden Freitag mit. «Ich habe alles getan, was ich konnte, um für Olympia bereit zu sein, aber mein Kopf und mein Körper spielen nicht so mit, wie sie es müssten», sagte Kilde. Er erklärte seine Saison vorzeitig für beendet.

Der Skandinavier war im Januar 2024 bei der Abfahrt von Wegen heftig gestürzt und hatte sich am Unterschenkel und der Schulter schwer verletzt. Er verpasste die komplette vergangene Saison, gab in diesem Winter dann aber sein Comeback. Dieses verlief nicht wie erhofft, Kilde musste zuletzt unter anderem auf eine Rückkehr nach Wengen und die Streif in Kitzbühel verzichten. Er berichtete von Rückenproblemen, die ihn schwer beeinträchtigten.

Fokus auf nächste Saison

«Es ist extrem schwer, diese Entscheidung zu treffen, nachdem ich so viel Arbeit investiert habe zusammen mit meiner Familie, dem Medizinteam, dem Nationalteam und vielen anderen», sagte der Verlobte von Top-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin. «Gleichzeitig bin ich stolz, dass ich mich zurückgekämpft habe und im Weltcup wieder antreten konnte.» Kilde will sich nun auf die Vorbereitung für die nächste Saison konzentrieren.