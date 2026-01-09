Nach Wind-Abbruch: Armbruster auf Kombi-Podest

Das Wetter bringt den Wettkampfplan der nordischen Kombiniererinnen in Estland durcheinander. Die beste Deutsche schafft es auf das Podium.

Otepää (dpa) – Nathalie Armbruster hat beim wegen schwieriger Windbedingungen vorzeitig abgebrochenen Weltcup der Nordischen Kombination in Estland den dritten Platz belegt. Die 20-Jährige musste sich im Massenstart nur der norwegischen Siegerin Ida Marie Hagen und der zweitplatzierten Minja Korhonen aus Finnland geschlagen geben. Für Armbruster war es im fünften Weltcuprennen der Saison der vierte Podestplatz.

Beim Massenstart absolvieren die Sportlerinnen zuerst ein Langlaufrennen – in Otepää über vier Kilometer. Armbruster belegte dort Rang zwei hinter Hagen. Die Zeitabstände werden in Punkte umgerechnet. Die Entscheidung soll dann eigentlich im anschließenden Skispringen fallen. Weil der Wind jedoch keinen regulären Wettkampf zuließ, wurde der Probedurchgang des Vortages zur Berechnung des Endergebnisses herangezogen.