Nach einer kurzen Nacht schwimmt Johannes Liebmann bei der EM schon wieder. Über 400 Meter scheidet er im Vorlauf aus. Traurig ist er trotzdem nicht.

Paris (dpa) – Doppel-Europameister Johannes Liebmann ist bei der Schwimm-EM über 400 Meter Freistil ausgeschieden. Der 19-Jährige, der am Samstag noch einen Weltrekord über 1500 Meter aufgestellt hatte, belegte im Vorlauf auf seiner Nebenstrecke nur den elften Platz. «Unzufrieden bin ich nicht. Vielleicht klappen die 400 nächstes Jahr besser», sagte Liebmann. «Dadurch, dass gestern so unglaublich gut lief, habe ich heute Morgen auch mit wenig gerechnet.»

Liebmann, der über 800 und 1500 Meter Freistil Gold gewonnen hatte, berichtete am Morgen nach seinem 1500-Meter-Coup von wenig Schlaf. «Ich bin auf jeden Fall zufrieden so mit der ganzen Woche und bin auch froh, dass ich jetzt durch bin und heute Nachmittag das deutsche Team anfeuern kann», sagte er.

Goldchancen für Männer und Frauen

Für den Endlauf qualifizierten sich Oliver Klemet und 400-Meter-Weltrekordler Lukas Märtens. Klemet schwamm in 3:45,22 Minuten die beste Zeit der Vorläufe. Märtens wurde Achter. Der vierte Deutsche Starter, Sven Schwarz, schied als Neunter aus.

Wie Klemet und Märtens haben auch die deutschen Frauen Goldchancen. Maya Werner qualifizierte sich als Schnellste des Vorlaufs für den Endlauf, Teamkollegin Isabel Gose als Zweitschnellste. Beide haben im EM-Becken schon zwei Medaillen gewonnen. Gose holte Silber über 800 und 1500 Meter. Werner wurde in beiden Rennen Dritte. Zudem gewann Gose im Freiwasser Gold im Knockout Sprint und mit der Mixed-Staffel.

Die letzte Abendsession dieser EM mit den Finals beginnt um 18.30 Uhr (ARD).