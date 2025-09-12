Bei den deutschen Bahnrad-Meisterschaften im Juli gibt es wegen eines schweren Unfalls keine Titelentscheidung im Keirin. Die ist nun nachgeholt worden - mit einem überraschenden Sieger.

Cottbus (dpa) – Nachwuchsfahrer Luca Nissel aus Lübben hat überraschend die deutsche Meisterschaft im Keirin gewonnen. Der 19-Jährige setzte sich im Finale auf der Radrennbahn in Cottbus in einer Millimeter-Entscheidung vor Olympia-Teilnehmer Luca Spiegel (Offenbach/Bahnteam Rheinland-Pfalz) und Paul Groß aus Cottbus (Track Team Brandenburg) durch.

Das Rennen wurde im Rahmen des Brandenburg-Cups ausgefahren, der für die deutsche Nationalmannschaft der letzte Wettbewerb vor der Weltmeisterschaft Mitte Oktober in Santiago de Chile ist. Die Titelentscheidung musste nachgeholt werden, nachdem es bei den deutschen Meisterschaften Anfang Juli in Dudenhofen (Rheinland-Pfalz) im Keirin-Halbfinale zu einem schweren Unfall gekommen und die Veranstaltung daraufhin abgebrochen worden war.

Damals wurden acht Besucher zum Teil schwer verletzt, als zwei Fahrer bei einem Sturz über die Bande in die Ränge geschleudert wurden. «Inzwischen geht es allen wieder gut. Ich freue mich, dass wir die Titelkämpfe jetzt zu einem guten Ende führen konnten», sagte Jens Hartwig, Vorsitzender des RV 1908 Dudenhofen, der in Cottbus die Siegerehrung vornahm.