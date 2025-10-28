Vier Autos beteiligt Nach Unfall auf A48: Staus rund um Koblenz 28.10.2025, 11:09 Uhr

i Auf der A48 kam es am Dienstagmorgen bei Koblenz zu einem Unfall mit vier Autos. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa. picture alliance/dpa

Bei Koblenz gab es am Dienstagmorgen auf der A48 einen Unfall mit vier Autos. Die Fahrbahn musste für eine Stunde gesperrt werden. Dadurch kam es auch auf den Ausweichstrecken zu Staus und stockendem Verkehr.

Vier beteiligte Autos, eine leicht verletzte Person, eine längere Vollsperrung: Das ist die Kurzbilanz eines Unfalls auf der A48 am Dienstagmorgen bei Koblenz. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung sagte, war zumindest eine Fahrbahn nach einer Stunde wieder offen.







Artikel teilen

Artikel teilen