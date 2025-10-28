Bei Koblenz gab es am Dienstagmorgen auf der A48 einen Unfall mit vier Autos. Die Fahrbahn musste für eine Stunde gesperrt werden. Dadurch kam es auch auf den Ausweichstrecken zu Staus und stockendem Verkehr.
Lesezeit 1 Minute
Vier beteiligte Autos, eine leicht verletzte Person, eine längere Vollsperrung: Das ist die Kurzbilanz eines Unfalls auf der A48 am Dienstagmorgen bei Koblenz. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung sagte, war zumindest eine Fahrbahn nach einer Stunde wieder offen.