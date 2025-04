Detroit (dpa) – Die Detroit Pistons um Basketball-Weltmeister Dennis Schröder müssen nach den Tumulten im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves zwei Spiele lang auf ihren Profi Isaiah Stewart verzichten. Ron Holland II und Marcus Sasser wurden von der NBA zudem für eine Partie gesperrt. Alle drei Spieler fehlen den Pistons damit am Mittwoch gegen die Oklahoma City Thunder, Stewart fehlt seinem Team zudem gegen die Toronto Raptors.

Ob der zuletzt verletzte Star-Spieler Cade Cunningham in Oklahoma City wieder zur Verfügung steht, ist zudem offen. «Bei ihm schauen wir von Tag zu Tag», sagte Trainer J.B. Bickerstaff.

Die Pistons-Profis hatten sich bei der Niederlage gegen die Timberwolves am Sonntag eine heftige Auseinandersetzung mit Naz Reid und Donte DiVincenzo geliefert. Dabei war es unmittelbar vor den Zuschauern in der ersten Reihe zu einer Rudelbildung gekommen und Spieler wurden in die Zuschauer geschoben. Reid und DiVincenzo bekamen von der NBA jeweils ein Spiel Sperre und fehlen gegen die Denver Nuggets.