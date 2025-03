Nach tödlichem Vorfall: Spiel in Mannheim soll stattfinden

Die Adler Mannheim werden am Dienstagabend die Löwen Frankfurt empfangen. Nach dem tödlichen Vorfall in der Innenstadt steht eine Absage aus Club-Sicht nicht im Raum.

Mannheim (dpa) – Die tödliche Autofahrt in der Mannheimer Innenstadt hat wohl keine Auswirkungen auf die Austragung des Heimspiels der Adler Mannheim gegen die Löwen Frankfurt in der Deutschen Eishockey Liga. Ein Club-Sprecher bestätigte, dass das Derby am Dienstagabend planmäßig ausgetragen werden soll. Nur bei einem städtischen Verbot für Großveranstaltungen werde es zu einer Absage kommen.

Allerdings gibt es kaum noch Möglichkeiten, den Spielplan anzupassen und die Partie nachzuholen. Denn am Freitag endet die Hauptrunde, für die Playoffs sind die Adler bereits qualifiziert.

Anders stellte sich die Situation im vergangenen Dezember nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg dar. Damals waren etliche Events verlegt worden, unter anderem auch zwei Spiele des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg.

In Mannheim war am Montag ein Auto mitten in eine Menschenmenge gerast. Dabei kamen laut jüngsten Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben, fünf wurden schwer verletzt, fünf leicht.