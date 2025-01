Nach Tedesco-Rauswurf: Garcia neuer Belgien-Coach

Der deutsche Trainer Tedesco muss bei der belgischen Nationalmannschaft vorzeitig gehen. Nun ist in Brüssel ein Nachfolger gefunden.

Brüssel (dpa) – Nach der Trennung von Ex-Bundesliga-Coach Domenico Tedesco wird der Franzose Rudi Garcia neuer Nationaltrainer in Belgien. Das gab der belgische Fußball-Verband bekannt. Der 60-Jährige wird heute offiziell vorgestellt. Die Belgier hatten sich zuletzt von dem früheren Leipzig- und Schalke-Trainer Tedesco (39) getrennt und das trotz eines Vertrages bis zur WM 2026.

Garcia war in seiner Trainerkarriere vor allem in Frankreich und Italien aktiv, etwa beim OSC Lille, der AS Rom, Olympique Marseille und zuletzt bis 2023 für wenige Monate bei der SSC Neapel. Mit Lille wurde er 2011 französischer Meister und Pokalsieger. Seit mehr als einem Jahr war Garcia ohne Team.