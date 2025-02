Nach Sturz: Start von Vogt in WM-Abfahrt weiter offen

Saalbach-Hinterglemm (dpa) – Die Entscheidung über einen Start von Skirennfahrer Luis Vogt in der WM-Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) soll erst kurz vor dem Rennen fallen. Das teilte der Deutsche Skiverband mit. Das letzte Training in Saalbach-Hinterglemm am Samstag ließ der 22-Jährige nach seinem spektakulären Sturz im Super-G aus.

Vogt war beim Sieg des Schweizer Alpin-Stars Marco Odermatt im Rennen am Freitag beim Zielsprung zu Sturz gekommen, durch die Luft geschleudert worden und heftig auf die harte Piste gekracht. Der WM-Debütant erlitt dabei Prellungen im rechten Hüftbereich und eine Kapselzerrung im linken Knie.

Als weitere deutsche Starter in der Abfahrt sind Routinier Romed Baumann und der zuletzt ebenfalls angeschlagene Simon Jocher vorgesehen.