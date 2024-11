Nach Spielabbruch durch Kosovo: Rumänien zum Sieger erklärt

In der Nations League kommt es zum Spielabbruch zwischen Rumänien und dem Kosovo, nachdem die Gäste vom Feld gegangen sind. Die UEFA spricht nun ein Urteil.

Bukarest (dpa) – Nach dem Abbruch des Nations-League-Spiels zwischen Rumänien und dem Kosovo hat die Europäische Fußball-Union das Spiel mit 3:0 für die Gastgeber gewertet. Die vom Deutschen Franco Foda trainierten Kosovaren waren in der Nachspielzeit am Freitagabend in Bukarest beim Stand von 0:0 geschlossen vom Feld gegangen. Das Team fühlte sich laut Berichten von rumänischen Fans provoziert, die auf den Tribünen «Serbien»-Schlachtrufe angestimmt haben sollen.

Durch die Spielwertung ist nun auch der Aufstieg Rumäniens in die B-Liga perfekt. Der frühere WM-Teilnehmer lag in der Tabelle drei Punkte vor dem Kosovo. Die Gastgeber müssen wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens ihrer Fans das nächste Heimspiel aber vor leeren Rängen austragen. Außerdem setzte es mehrere Geldstrafen in Höhe von insgesamt 128.000 Euro.