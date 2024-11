Nach Rot: Dortmunder Can für zwei Spiele gesperrt

Borussia Dortmund steckt in der Krise. Und nach der Länderspielpause fehlt Defensivspieler Can. Er ist gesperrt.

Berlin (dpa) – Borussia Dortmund muss die nächsten beiden Spiele auf Kapitän Emre Can verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete mit der Sperre für die Bundesliga-Heimspiele gegen Freiburg (23. November) und Rekordmeister FC Bayern München (30. November) die Rote Karte des Nationalspielers im Duell gegen Mainz. Das Urteil ist rechtskräftig.

Bei der 1:3-Niederlage am Samstag war der 30 Jahre alte Can in der 27. Minute nach einem rüden Foul gegen Jae Sung Lee von Schiedsrichter Florian Badstübner des Feldes verwiesen worden.