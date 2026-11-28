Tagelang toste bei den Pittsburgh Steelers die Aufregung um die Entlassung von Aaron Rodgers. Gegen Denver zeigt das Team dann Stärke.

Pittsburgh (dpa) – Nach dem Wirbel um den Rauswurf von Star-Quarterback Aaron Rodgers haben die Pittsburgh Steelers in der NFL einen bemerkenswerten Heimsieg gefeiert. Angeführt von Ersatz-Spielmacher Mason Rudolph bezwangen die Gastgeber die favorisierten Denver Broncos mit 27:5 und wahrten ihre Chancen auf die Playoff-Teilnahme.

Football-Veteran Rodgers war nach öffentlicher Kritik an Steelers-Trainer Mike McCarthy entlassen worden. Im Frust über seine Verbannung auf die Ersatzbank hatte der 42-Jährige in einer TV-Sendung gegen McCarthy ausgeteilt. Mit den Aussagen, der 63 Jahre alte Coach habe den Anschluss an die moderne NFL verloren und schlafe bei Mannschaftsbesprechungen ein, provozierte Rodgers seinen Rauswurf.

Seine Zukunft ist offen. Eigentlich hatte der Quarterback erklärt, seine 22. NFL-Saison solle seine letzte sein. Nun droht dem Super-Bowl-Sieger von 2011 ein unrühmliches Karriereende.

Steelers-Defensive ärgert Broncos-Star Nix

Rudolph und das Pittsburgh-Team zeigten sich gegen Denver unbeeindruckt von der Aufregung der Woche und hatten schon zur Pause beim Stand von 24:5 eine Vorentscheidung erzwungen. Der Rodgers-Ersatz warf für 142 Yards und einen Touchdown. Stark präsentierte sich vor allem die Steelers-Defensive, die zwei Pässe von Denver-Quarterback Bo Nix abfing und einen weiteren Ballverlust provozierte. So sorgte die Abwehr für gleich zwei eigene Touchdowns.

Es war der siebte Sieg für Pittsburgh im elften Saisonspiel. Die Broncos kassierten erst die dritte Niederlage der Saison und haben weiter gute Playoff-Aussichten.