Leichtathletin Gesa Krause verzichtet auf eine Teilnahme bei der deutschen Meisterschaft in Dresden. Die 32-Jährige will mit Blick auf den Saison-Höhepunkt kein Risiko eingehen.

Dresden (dpa) – Top-Leichtathletin Gesa Krause muss nach einem Rippenbruch ihren Start bei der deutschen Meisterschaft in Dresden in dieser Woche absagen. Sie wolle ihren Traum von der Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Tokio im September nicht gefährden, teilte Krause über Instagram mit.

Die zweimalige Europameisterin im Hindernislauf über 3.000 Meter war Mitte Juni beim Diamond-League-Meeting in Oslo gestürzt. Dabei zog sie sich die Verletzung zu. «Mir geht es den Umständen entsprechend gut und ich bin im vollen Training in Vorbereitung auf Tokio. Die DM kommt zum jetzigen Zeitpunkt leider noch zu früh», erklärte die 32-Jährige, die Anfang des Monats beim Diamond-League-Meeting in Eugene in den USA vor dem Ziel aufgeben musste.