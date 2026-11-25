In der Vorsaison gibt es nur eine deutsche Olympia-Medaille im Biathlon. Saisonsiege? Fehlanzeige. Jetzt stehen die Zeichen auf Neuanfang.

Berlin (dpa) – Als Biathlon-Star im Ruhestand verfolgt die schwangere Franziska Preuß den Auftakt in die neue Weltcupsaison ganz entspannt zu Hause in Ruhpolding. Neun Monate nach dem Rücktritt der Ex-Weltmeisterin und der historisch schwachen Olympia-Saison steht das deutsche Team vor einem erneuten Umbruch. Und für den stehen zwei Namen: Sandra Flunger und Bernd Eisenbichler.

Die Österreicherin ist nach 36 Jahren die erst zweite Bundestrainerin der deutschen Skijägerinnen. Eisenbichler kehrte vier Jahre nach seiner ersten Amtszeit als Sportdirektor zurück. Die Vorgabe ist klar: Die deutsche Mannschaft – zusammen mit Männer-Chef Tobias Reiter – zukunftsfähig machen und wieder in die Weltspitze bringen.

Größere Umstrukturierungen im Team

«Ein neuer Impuls war notwendig», sagte Eisenbichler, der bereits von 2019 bis 2022 in der Verantwortung war, mit Blick auf die etwas umfassendere Neustrukturierung und den Saisonstart am Donnerstag mit dem Männer-Einzel im finnischen Kontiolahti (16.15 Uhr/ARD und Eurosport).

Vor allem mit Flunger geht der Deutsche Skiverband neue Wege. Die 44-Jährige, seit Jahren die einzige Cheftrainerin im internationalen Zirkus, hatte in ihren acht Jahren zuvor in der Schweiz die Eidgenossinnen auf ein neues Niveau gehoben. «Ich liebe es, eine Mannschaft zu verbessern», sagte Flunger, die den neuen Co-Trainer Denny Andritzke an der Seite hat.

Es entsteht was im Damenbereich

Flunger steht vor einer großen Aufgabe. Denn die Enttäuschung nach der Vorsaison ohne Sieg, Weltcup-Einzelpodest und lediglich Olympia-Bronze in der Mixed-Staffel war groß. Eisenbichler, der nach der Saison mit fünf Personen für die Nachfolge von Kristian Mehringer sprach, war schon nach dem ersten Gespräch von der Österreicherin überzeugt. Er sieht bereits nach wenigen Monaten, dass «gerade was entsteht im Damenbereich, das uns die nächsten Jahre Freude bereiten wird».

Nach dem Rücktritt von Ex-Gesamtweltcupsiegerin Preuß sind nun Janina Hettich-Walz (30) und Vanessa Voigt (29) die Dienstältesten. Zusammen mit Youngstern wie Julia Tannheimer (21) und Selina Grotian (22) habe sie eine gute Mischung «aus jungen talentierten sowie erfahrenen Athletinnen. Genug Potenzial ist auf jeden Fall da», sagte Flunger. Sorgen um die langfristige Zukunft im Frauenteam mache sie sich nicht.

Doch Grotian schaffte es zum Saisonstart nicht in den Weltcup-Kader und muss sich erst mal im zweitklassigen IBU-Cup beweisen. Flunger warb insgesamt fürs Team um Geduld. «Es ist noch ein Stück bis zur Weltspitze. Wir müssen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln», betonte sie.

Männer wollen zum Spitzentrio aufschließen

Auch für die Männer um Anführer Philipp Nawrath lief die Vorsaison mit vier Einzelpodien im Weltcup, aber ohne Saisonsieg sowie olympische Einzel- und Staffelmedaille nicht viel besser. Die Franzosen, Norweger und Schweden sind enteilt. «Ich glaube, wir müssen uns über kleine Ziele, über kleine Erfolge da wieder rankämpfen», sagte Reiter.

Damit es im deutschen Biathlon wieder vorangeht, wurde Eisenbichler als Nachfolger des zum Weltverband IBU gewechselten Felix Bitterling geholt. Eisenbichler öffnete eine größere Agenda.

Neuer Sportdirektor löst mehrere Veränderungen aus

Neben der veränderten Struktur im Frauenbereich wurden auch Teile des Betreuer-, Ski- und Medizinbereichs neu aufgestellt. Er installierte in Mehringer erstmals einen Leiter Athletenentwicklung – der «Kit im System», wie er sagte. Zudem setzt er auf eine bessere Vernetzung der Trainer und Experten.

Während er in seiner ersten Amtszeit einige Veränderungen eher von oben nach unten durchsetzte, möchte er nun alle Trainer stärker in die strategische Ausrichtung einbinden. So soll ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Verpflichtung auf die neue Ausrichtung geschaffen werden. «Wieder systematischer Athleten zu entwickeln, ist ein großes Ziel», sagte Eisenbichler.

Nachwuchsarbeit im Fokus

Eine Ziel- und Medaillenvorgabe für die kommende Saison gibt er nicht aus. «Wir kommen aus einer Saison, wo Selbstvertrauen verloren ging. Und das müssen wir erst wieder erarbeiten», sagte der neue Sportdirektor. Im Nationencup und in den Staffeln müsse der Anspruch sein, um das Podium mitzulaufen «Es ist viel Positives passiert. Wir werden sehen, was das im internationalen Vergleich zählt», so Eisenbichler.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Verbesserung der Nachwuchsförderung. Bei den Männern wurde dafür in dieser Saison ein neuer Ansatz gewählt. Die A- und B-Mannschaft trainieren jetzt gemeinsam. «Das sind zwölf Jungs, um sich wirklich zu reiben und zu schauen, wer geht den nächsten Schritt von den Jungen und wer von den Trainings-Älteren kann noch gegenhalten. Das war wirklich eine gute Idee, glaube ich, wenn es um den Nachwuchs geht», erklärte Eisenbichler.

Wichtiger sei erst mal, «den Prozess richtig zu gestalten. Wir haben uns bis zur Trainerklausur im April als Ziel gesetzt, diese Entwicklungsphasen klar zu definieren, mit den Trainern zu erarbeiten, in die Stützpunkte zu gehen, sie umzusetzen und zu implementieren», sagte Eisenbichler.