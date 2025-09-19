Der Transfer von Christian Eriksen zum VfL Wolfsburg sorgte für Aufsehen. Schon nach wenigen Tagen gehört der Däne dort zu den Führungsspielern.

Wolfsburg (dpa) – Noch hat der neue Spielmacher Christian Eriksen kein Spiel für den VfL Wolfsburg bestritten. Trainer Pauli Simonis berief den Rekordnationalspieler Dänemarks aber schon nach einer Woche in den Mannschaftsrat des Fußball-Bundesligisten – als einen von fünf Stellvertretern des VfL-Kapitäns Maximilian Arnold.

«Er ist ein großer Spieler. Wir haben nicht viele Spieler hier, die wie Christian Eriksen eine große Karriere im Ausland gemacht haben», sagte Simonis bei der Pressekonferenz zum nächsten Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund (Sonntag, 19.30 Uhr/DAZN). Für Eriksen spreche seine Erfahrung und die Tatsache, dass er auch die acht Neuzugänge des VfL im Mannschaftsrat vertreten könne.

Der dänische Mittelfeldstar spielte in seiner Karriere unter anderem für Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Manchester United. Nach Wolfsburg kam er in der vergangenen Woche. Nach seinem Abschied aus Manchester war Eriksen ein vertragsloser Spieler. Deshalb konnte ihn der VfL auch nach dem Ende der Transferfrist noch verpflichten.