Nach nicht mal sechs Monaten: Milan trennt sich vom Trainer

Mailand (dpa) - Nach nicht einmal einem halben Jahr hat sich die AC Mailand schon wieder von Trainer Paulo Fonseca getrennt. Der italienische Fußall-Traditionsclub bestätigte das vorzeitige Aus für den 51 Jahre alte Portugiesen in einem kurzen Statement.

Fonseca sei von seinen Aufgaben entbunden worden, hieß es, es folgten noch ein paar Worte des Dankes und gute Wünsche für die Zukunft. Angaben über einen Nachfolger machte Milan nicht.

Zuvor hatten italienischen Medien bereits übereinstimmend über die Trennung berichtet. Sky Sport Italia hatte dabei Fonseca mit den Worten zitiert: «Ja, es stimmt.» Er habe alles getan, was er habe tun können, soll er nach dem Verlassen des legendären Stadions San Siro nach dem verpassten Sieg am Sonntag gegen die AS Rom (1:1) gesagt haben.

Fonseca sieht zum Abschied Rote Karte

In der Partie hatte er zu allem Überfluss kurz vor der Pause auch noch eine Rote Karte bekommen. In der Tabelle liegt Milan als Achter sogar außerhalb der internationalen Ränge. Fonseca hatte die Mannschaft zum 1. Juli übernommen.

Unter anderem laut «La Gazzetta dello Sport» und «La Repubblica» soll Fonsecas Landsmann Sérgio Conceição nun neuer Milan-Trainer werden. Der 50-Jährige spielte einst für Milans Stadtrivalen Inter Mailand und trainierte zuletzt sieben Jahre bis zum vergangenen Sommer den FC Porto.