Las Vegas (dpa) – Der Stanley-Cup-Finalist Vegas Golden Knights hat sich von seinem Interimscoach John Tortorella getrennt. Die NHL-Franchise aus Las Vegas teilte mit, dass 67-jährige US-Amerikaner zur neuen Eishockey-Saison nicht mehr Teil des Teams sein wird. Tortorella war erst im März nach Las Vegas geholt worden und führte die Golden Knights bis in die NHL-Finalserie. Dort unterlag Vegas aber in sechs Spielen den Carolina Hurricanes. Die Entscheidung fiel mit der 0:3-Heimniederlage in der Nacht zum Montag.

«Als die Entscheidung fiel, Torts nach Vegas zu holen, brauchten wir sofortige Verstärkung, um uns an einem entscheidenden Punkt der Saison zu helfen. Torts’ Erfahrung und Führungsqualitäten erwiesen sich als genau der Schub, den wir gesucht hatten, und halfen uns, das Stanley-Cup-Finale zu erreichen», sagte Knights-Geschäftsführer Kelly McCrimmon in einem Statement. «Wir sind dankbar für Torts’ Leidenschaft, Aufrichtigkeit und sein Engagement für unsere Organisation und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute.» Einen Nachfolger für den Trainerposten gibt es noch nicht.

Strafe wegen Medien-Boykotts

Mitte Mai waren die Golden Knights und Tortorella von der NHL hart bestraft worden, weil der Trainer nicht mit Reportern sprechen wollte und die Kabine für Medienvertreter geschlossen blieb. Tortorella wurde mit einer Buße über 100.000 Dollar belegt, nachdem er sich nach dem 5:1-Sieg bei den Anaheim Ducks und dem Einzug ins NHL-Halbfinale nicht äußern wollte.