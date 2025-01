Nach Medizincheck: Okafor-Leihe nach Leipzig geplatzt

Leipzig (dpa) – Die Leihe von Noah Okafor von der AC Mailand zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist geplatzt. Nach dpa-Informationen stellte sich beim Medizincheck heraus, dass der Stürmer nicht hundertprozentig fit ist und keine sofortige Hilfe wäre. Deshalb nahm Leipzig, das sich nicht zu dem Fall äußern wollte, Abstand von der Verpflichtung. Zuerst hatte Sky berichtet.

Okafor war am Montag in Leipzig gelandet, eine Vollzugsmeldung blieb aus. In Mailand hatte der 24-Jährige, der sich Mitte Dezember an der Wade verletzt hatte, bereits mit der Mannschaft trainiert.

Okafor sollte vor dem RB-Spiel an diesem Mittwoch beim VfB Stuttgart (20.30 Uhr/Sky) der zweite Winterneuzugang nach Wolfsburgs Ridle Baku werden und den Konkurrenzkampf im Sturm erhöhen. Mit Milan hatte sich RB auf eine Leihe bis zum Saisonende geeinigt und eine Kaufoption über dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro ausgehandelt.