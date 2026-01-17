Berlin (dpa/tmn) – Wenn meine Eltern früher Gäste hatten und ein kleines Abendbuffet hergerichtet wurde, durfte eins nicht fehlen: frisches Brot und Häckerle. Dieser köstliche Salat, mit seiner einzigartigen Mischung aus salzigem Matjesfilet, säuerlichen Gewürzgurken und der lieblichen Süße des Apfels. Dazu noch die dezente Schärfe einer roten Zwiebel – viel mehr ist es eigentlich gar nicht.

Wie so oft bei mir, kein großer Bahnhof, keine aufregenden Zutaten, sondern einfache, ehrliche und bodenständige Küche. Ich es liebe. Für mich könnten da die schönsten Leckereien auf dem Tisch stehen, an das Häckerle meiner Mutter reicht nichts so schnell heran. Also, an die Messer, schnippeln, los!

Zutaten für eine Schale

1 Packung Matjesfilets in Öl

1 kleine rote Zwiebel

1 kleinen Apfel

2 Eier (min.M)

2 mittelgroße Gewürzgurken

Zubereitung

Wasser in einem kleinen Topf erhitzen und die Eier 9 Minuten darin kochen. In der Zwischenzeit alle anderen Zutaten in sehr kleine Würfel schneiden (ca. 5 x 5 mm) und miteinander vermengen. Die hart gekochten Eier pellen, würfeln und ebenfalls zum Häckerle geben. Am Ende das Öl von den Matjesheringen unterrühren und dann kann dieser köstliche Salat auf frischem Brot genossen werden.

