Ein Field Goal mit Ablauf der Uhr sorgt für einen Überraschungserfolg der Washington Commanders. Mitten im Spiel wird es plötzlich dunkel.

Landover (dpa) – Die Washington Commanders mit dem deutsch-amerikanischen Football-Profi Brandon Coleman haben durch einen ganz späten Sieg gegen die Cincinnati Bengals ihre Minimalchance auf die Playoffs in der NFL gewahrt. Die Gastgeber gewannen im Monday Night Game durch ein Field Goal mit Ablauf der Spieluhr 22:20. Washington darf nach dem vierten Saisonsieg rechnerisch weiter auf eine Wildcard für die Playoffs hoffen.

Washington ließ sich bei dem Überraschungserfolg gegen die favorisierten Bengals auch nicht von einem Ausfall der Lichtanlage schocken, der das Stadion kurz nach Beginn der zweiten Hälfte in Dunkelheit tauchte. Medienberichten zufolge war die planmäßige Abschaltung der Anlage zu Wartungszwecken an Wochentagen nicht deaktiviert worden. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Commanders noch 7:10 im Rückstand, glichen nach einer rund vierminütigen Unterbrechung aber aus.

Im letzten Viertel standen erneut die Gäste aus Cincinnati nach einem nervenstark verwandelten Field Goal aus 56 Yards vor dem Sieg. Doch Washingtons von Coleman beschützter Quarterback Jayden Daniels brachte sein Team mit zwei starken Pässen innerhalb weniger Sekunden über das gesamte Spielfeld und bereitete so den siegbringenden Kick durch Drew Stevens vor.