Wien (dpa) – Nach einer knapp einwöchigen Tennis-Pause fühlt sich Alexander Zverev bereit für den Jahresendspurt. «Ich habe fünf Tage frei genommen, habe ein bisschen Golf gespielt, habe wirklich den Tennisschläger gar nicht angefasst. Und das hat mir sehr, sehr gutgetan», sagte Zverev bei RTL/Sky.

In dieser Woche geht der zweifache Grand-Slam-Champion beim Turnier in Wien an den Start. Danach stehen noch das Masters-1000-Turnier in Paris sowie die ATP Finals in Turin und die Davis-Cup-Endrunde in Bologna auf dem Programm. Schon jetzt steht fest, dass Zverev das Jahr als Nummer eins der Tennis-Welt beenden wird. Der 29-Jährige wird den Italiener Jannik Sinner ablösen, der die Saison wegen einer Knieverletzung bereits beendet hat.

Zuletzt hatte Zverev beim Masters-1000-Event in Shanghai im Halbfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina in drei Sätzen verloren. «In China war ich leer, also ich war wirklich völlig am Ende mit meinen Kräften. Mental war ich auch sehr, sehr müde», räumte Zverev ein. Nun sei er aber fit für das Turnier in Wien, wo er in der ersten Runde auf den spanischen Wildcard-Spieler Martin Landaluce trifft.