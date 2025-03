Hannover (dpa) – Ex-Nationalspieler Paul Drux wird fünf Monate nach seinem bitteren Karriereende infolge einer schweren Verletzung vom Deutschen Handballbund feierlich verabschiedet. Der Verband ehrt Drux im Rahmen des EM-Qualifikationsspiels gegen Österreich am Samstag (16.30 Uhr/ZDF Livestream) in Hannover.

«Das ist kein schöner, sondern eigentlich ein trauriger Termin. Trotzdem kann ich sagen, dass wir uns freuen, dass Paul morgen zu Gast ist», sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton. Der 30 Jahre alte Drux hatte seine Karriere Anfang Oktober 2024 aufgrund einer wiederkehrenden schweren Knieverletzung auf Anraten der Ärzte beenden müssen.

Der langjährige Rückraumspieler der Füchse Berlin absolvierte 127 Länderspiele, in denen er 214 Tore erzielte. Sein größter Erfolg im DHB-Trikot war die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio. «Er ist ein verdienter Spieler, der sehr viel für Deutschland geleistet und sich immer reingehauen hat. Seine Karriere endete leider viel zu früh. Wir wollen ihm noch einmal Danke sagen und ihn in den Arm nehmen», sagte Chatton.