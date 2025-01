Nach Johannes Thingnes tritt auch Bruder Tarjei Bö zurück

Die Biathlon-Welt verliert nach dieser Saison zwei Stars. Denn nach seinem Sieg in Antholz steht fest: Tarjei Bö folgt seinem Bruder Johannes Thingnes in den Ruhestand.

Antholz (dpa) – Knapp eine Woche nach der Rücktrittsankündigung von Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö hat auch dessen Bruder Tarjei seinen Abschied unter Tränen nach dieser Saison bekanntgegeben. «Meine Frau ist hier, dazu der Sieg. Das ist der perfekte Tag für diese große Ankündigung», sagte der 36 Jahre alte Norweger nach seinem ersten Platz im Sprint von Antholz. «Ich wusste schon vor der Saison, dass es meine letzte sein wird. Mein Gefühl im Körper war, jetzt ist es genug, ich will nicht mehr für Olympia arbeiten, denn das ist sehr harte Arbeit.»

Bö erklärte außerdem, dass er auf dem Höhepunkt aufhören wollte. «Ich habe den ganzen Winter über gespürt, dass es an der Zeit ist. Ich bin immer noch einer der besten Biathleten der Welt, und so möchte ich es auch beenden», sagte er nach seinem 15. Weltcup-Erfolg und ergänzte bezüglich seines Bruders und der am 9. Februar in Lenzerheide beginnenden Weltmeisterschaft: «Jetzt hören wir beide auf, aber wir haben noch zwei Monate zusammen, dann können wir die letzten Rennen und die letzte WM mit einem großen Lachen angehen.»

Jüngster Weltcup-Gesamtsieger

In seiner Laufbahn wurde Tarjei Bö zweimal Staffel-Olympiasieger. Zudem holte er einmal Olympia-Gold in der Mixed-Staffel und gewann insgesamt elf Weltmeistertitel. Zudem ist er der jüngste Gesamtweltcupsieger der Biathlon-Historie.

Die frühere deutsche Top-Biathletin und heutige TV-Expertin Laura Dahlmeier sagte im ZDF: «Das ist ein super Statement, er will auf seinen Körper hören, es fühlt sich für ihn richtig an. Aber für den Biathlon ist es traurig, dass beide Bös aufhören.»