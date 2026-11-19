Das war das Warten wert - zumindest für einen solventen Sammler: Nachdem Mercedes seit 1969 alle Kaufangebote für einen C 111 ausgeschlagen hat, kommt der PS-Posterboy jetzt unter den Hammer.

Stuttgart (dpa/tmn) – Als er 1969 auf der IAA in Frankfurt präsentiert wurde, trudelten bei Mercedes angeblich dutzende von Blankoschecks für einen C 111 ein. Doch auch damit hatten sich die Schwaben nicht zu einer Serienfertigung des im poppigen Orange lackierten Supersportwagens durchringen können.

Nach einer Kleinserie von 17 Exemplaren für die eigene Entwicklung, für Rekordfahren und Crashtests war Schluss. Mehr als 17 Exemplare wurden deshalb nicht gebaut. Den Restbestand beziffert Mercedes auf 13 Autos, die alle im Werkseigentum geblieben sind. Bis jetzt zumindest.

Goldauto kommt unter den Hammer

Denn für einen solventen Sammler soll sich die Geduld bald lohnen. Das Mercedes-Museum bringt eines seiner Exemplare im Februar nächsten Jahres im Louvre in Paris unter den Hammer, hat das Unternehmen angekündigt. Damit wird der Oldtimer quasi zum Neuwagen mit der vermutlich längsten Lieferzeit in der Automobilgeschichte. Und dem wohl höchsten Kilometerstand. Denn das Auto ist voll fahrfähig und hat neben seiner Zeit im Museum an zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen und so knapp 25.000 Kilometer auf den Tacho bekommen.

Im poppigen Flügeltürer fahren? Das dürfte Millionen kosten

Bei dem exotischen Flügeltürer handelt es sich laut Mercedes um den dritten gefertigten C 111-II, der mit einem 257 kW/350 PS starken 2,4-Liter-Vierscheiben-Wankelmotor ausgestattet ist und bis zu 300 km/h schnell fährt.

Zwar dürfte der C 111 nicht an die 135 Millionen Euro herankommen, die Mercedes vor vier Jahren mit dem Verkauf des 300 SLR Uhlenhaut Coupés als bis dato wertvollster Oldtimer der Welt erzielt hat. Doch rechnet das Auktionshaus mit einem Erlös von 25 Millionen Euro, die Mercedes für einen digitalen Zwilling des Museums nutzen und die Ausstellung so weltweit online verfügbar zu machen.