Harry Kane ist der Tor- und Erfolgsgarant des FC Bayern. Von jüngsten Gerüchten über ein mögliches vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit wollen die Münchner nichts wissen. Die Bosse reagieren deutlich.

München (dpa) – Trotz der jüngsten Berichte und Wortmeldungen aus England setzt der FC Bayern auf einen langfristigen Verbleib von Torjäger Harry Kane in München. «Er ist in einer hervorragenden Phase. Das Letzte, was ich machen will, ist die Tür aufzumachen zu einer Diskussion», sagte Trainer Vincent Kompany und betonte: «Er hat noch immer diesen Hunger, Preise zu gewinnen und das kann er bei Bayern. Das ist der einzige Fokus.»

Als Reaktion auf Meldungen über eine Ausstiegsklausel in Kanes bis 2027 laufenden Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister hatte Tottenham-Hotspur-Coach Thomas Frank diese Woche gesagt, er wünsche sich eine Rückkehr des Vereinsidols nach Nordlondon. Der englische Nationalstürmer hatte seinen Jugendverein im Sommer 2023 in Richtung München verlassen.

Eberl und Kompany mit Sonderlob für den Stürmer

Und dort ist man der Meinung, dem 32-Jährigen ein perfektes Umfeld zu bieten, das ihn motiviert. «Wie er jetzt gerade in dieser Mannschaft Fußball spielt und nicht nur Tore erzielt, sondern als Führungsspieler auf dem Platz vorneweg geht, sich als Führungsspieler auch für die Mannschaft aufopfert, zeigt: Er will Titel gewinnen, das ist sein Hunger. Das kann er mit uns, das wollen wir mit ihm zusammen», sagte Münchens Sportvorstand Max Eberl.

Zu der Klausel oder möglichen Anpassungen des Arbeitspapiers äußerte sich Eberl nicht konkret. Er sagte aber: «Er ist alt genug, dass er seine Entscheidung fällt, ob Klausel oder nicht Klausel.» Dass er da konsequent sei, habe Kane schon bei seinem Weggang von Tottenham gezeigt. «Aber unser Wunsch ist natürlich, mit Harry diese Saison und auch in Zukunft sehr, sehr erfolgreich zu sein.»

Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr/Sky) unterstrich Kompany den vorbildlichen Einsatz seines Torgaranten. «Er ist ein Leader in unserem Team», sagte der Coach und zeigte sich sehr glücklich, dass «einer der aktuell am besten performenden Spieler auch im Training und bei der Vorbereitung mit Beispiel vorangeht».