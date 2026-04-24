Unangenehme Berichte bringen Trainer Mike Vrabel von den New England Patriots in Bedrängnis. Nun will er sich erst einmal um seine Familie kümmern.

Pittsburgh (dpa) – Nach pikanten Fotos hat Trainer Mike Vrabel von den New England Patriots eine Auszeit aus privaten Gründen angekündigt. Das teilte der 50-Jährige am Rande des Drafts der National Football League (NFL) in Pittsburgh mit. Auf einer siebenminütigen Pressekonferenz ließ Vrabel dabei offen, wann und ob er zum einstigen Meister zurückkehrt. Der Coach war durch Fotos in Bedrängnis geraten, die ihn mit einer ebenfalls verheirateten NFL-Reporterin zeigen.

Vrabel ging weder auf die Fotos noch die Berichte dazu konkret ein und erklärte, seine vorangegangenen Handlungen stünden nicht in Übereinstimmung mit den Standards, die er für sich selbst setze. «Ich verstehe, dass es Fragen gibt. Ich übernehme die Verantwortung für meine Handlungen, und diese Handlungen haben die Menschen verstört, die mir am wichtigsten sind: meine Familie, dieses Football-Team, die Organisation und die Fans.»

Keine Liga-Untersuchung – «Persönliche Sache»

Schon zuvor hatte Vrabel von schwierigen Gesprächen mit den Menschen berichtet, die ihm am meisten am Herzen lägen. Nun wolle er ihnen die beste Version von sich zeigen und sich darum kümmern, «egal, wie lange es dauert». Er sei nicht sicher, ob er zum letzten Mal eine Auszeit von den New England Patriots nehme.

Der Club unterstützt den jetzigen Schritt von Vrabel. Er wird am letzten Tag des Drafts, wo sich die Teams die besten Talente sichern, nicht mehr dabei sein. «Meine Familie braucht mich an diesem Wochenende, und dort werde ich sein», betonte Vrabel. NFL-Chef Roger Goodell erklärte, die Liga leite keine Schritte in der Angelegenheit ein. «Das ist eine persönliche Sache, und dabei belassen wir es», sagte Goodell dem Sender ESPN.