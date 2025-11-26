Nach fast zwei Jahren: Ski-Star Kilde gibt Weltcup-Comeback

2024 stürzt der Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde schwer. Nun kehrt der Norweger in den Weltcup zurück - «entschlossener denn je».

Copper Mountain (dpa) – Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde kehrt nach fast zweijähriger Leidenszeit zurück und gibt sein Alpin-Comeback früher als erwartet beim Super-G am Donnerstag in Copper Mountain. «Der Tag ist gekommen. Nach langem Warten, Geduld, harter Arbeit und guter Vorbereitung stehe ich morgen beim Rennen in Copper wieder am Start. Ich fühle mich fokussiert, bereit und entschlossener denn je, meine Grenzen auszuloten und mein Comeback zu feiern», schrieb der 33 Jahre alte Norweger bei Instagram vor dem ersten Speedrennen dieses Winters.

Kilde war bei der Weltcup-Abfahrt im schweizerischen Wengen im Januar 2024 kurz vor der Zieldurchfahrt schwer gestürzt und hatte dabei eine tiefe Schnittwunde am Unterschenkel sowie eine Schulterluxation erlitten. Es folgten mehrere Operationen – eine Infektion in der Schulter erschwerte den Heilungsverlauf des Verlobten von Ski-Star Mikaela Shiffrin zusätzlich.

Kilde gewann 2020 den Gesamtweltcup und ist Medaillengewinner bei Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften. «Es ist fantastisch, Aleks nach einer so schweren Verletzungspause wieder dabei zu haben, und wir freuen uns darauf, ihn morgen in Copper an der Startlinie zu sehen», sagte der norwegische Alpinchef Claus Johan Ryste in einer Verbandsmitteilung.