Nach drei Siegen in Folge: Oilers und Draisaitl verlieren

Las Vegas (dpa) – Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der NHL nach drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Kanadier unterlagen bei den Vegas Golden Knights mit 0:1. Damit bleibt der Kölner Draisaitl vorerst bei 17 Toren und 15 Assists in der laufenden Saison. Trotz der Niederlage liegt Edmonton weiter in Reichweite der Playoff-Plätze.

Eine besonders bittere Niederlage kassierten die Buffalo Sabres mit dem deutschen Stürmer John-Jason Peterka. Im Heimspiel gegen die Colorado Avalanche führten die Sabres nach dem ersten Drittel bereits mit 4:0, brachen danach aber ein und verloren nach einer Aufholjagd der Gäste noch mit 4:5. Peterka erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0, es war sein achtes Saisontor.

Niederlage für Seider – Sturm darf jubeln

Boston bleibt damit bei 24 Punkten – gleichauf mit den Detroit Red Wings um Moritz Seider. Der deutsche Abwehrspieler blieb im Auswärtsspiel seines Teams bei den Boston Bruins ohne Torferfolg, Detroit unterlag mit 2:3 nach Verlängerung.

Ihren zehnten Saisonsieg bejubelten unterdessen die San Jose Sharks mit Stürmer Nico Sturm, der beim 2:1 bei den Washington Capitals aber keine Torbeteiligung beisteuern konnte.