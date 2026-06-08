Max Keplers Karriere in der MLB ist trotz einer 80-Spiele-Dopingsperre noch nicht vorbei. Ab Ende Juni steht der Berliner bei einem neuen Team unter Vertrag.

Phoenix (dpa) – Der derzeit noch wegen Dopings gesperrte deutsche Baseball-Profi Max Kepler hat in der MLB einen neuen Vertrag unterschrieben. Die Arizona Diamondbacks einigten sich laut übereinstimmenden US-Medienberichten mit dem 33 Jahre alten Berliner auf einer Zusammenarbeit. Kepler sitzt noch bis zum 25. Juni eine 80-Spiele-Sperre ab. Er war positiv auf Epitrenbolon getestet und daraufhin im Januar gesperrt worden.

Epitrenbolon ist ein anaboles Steroid, das unter anderem in Produkten enthalten ist, die in Bodybuilding-Geschäften verkauft werden. Es dient zudem der Wachstumsförderung von Rindern.

Kepler spielte zuletzt für die Philadelphia Phillies. Dort hatte er einen Einjahresvertrag über 10 Millionen Dollar unterschrieben. Seit November war er vertragslos.